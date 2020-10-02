Русские американцы потребовали убрать якобы дискриминирующий их баннер в Нью-Йорке

Конгресс русских американцев (The Congress of Russian Americans (CRA) – общественная организация, объединяющая американских граждан русского происхождения) попросил снять баннер на здании компании Manhattan Mini Storage в Нью-Йорке с надписью "Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие".

По мнению главы организации Натальи Сабельник, такая надпись дискриминирует русскоязычных жителей США. Об этом пишет UrduPointNews.

Авторы текста, по всей видимости, подразумевали якобы российское вмешательство в американские выборы.

"По имеющимся сведениям, этого не произошло. Однако это влияет на проживающих здесь русских американцев", – сказала Сабельник.

Она подчеркнула, что речь идет об этнической дискриминации русскоязычных жителей США, и направила в компанию соответствующее письмо.

"Я не ожидаю ответа на письмо, но если они ответят, то не сразу. Я уверена, что сначала они проконсультируются со своим адвокатом", — сказала глава Конгресса.

Американские власти неоднократно заявляли, что Россия пытается повлиять на выборы. Москва отрицает свою причастность.

Напомним, комитет Сената США по разведке обнародовал доклад о расследовании вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Согласно докладу, президент РФ Владимир Путин санкционировал российские хакерские атаки на компьютерные сети и счета, связанные с Демократической партией США.