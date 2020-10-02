Стали спать больше, но чаще просыпаться. Пандемия сказалась на качестве сна

Ученые из Университета Хельсинки изучили данные о качестве, количестве и содержании сна в период пандемии у 4,3 тыс. финнов (средний возраст 43 года). Исследование проводилось на шестой неделе карантина, введенного в стране.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

В целом респонденты спали значительно больше (54%), но сообщили о среднем увеличении количества пробуждений (29%) и кошмаров (26%). Среди наиболее частых сюжетов неприятных снов и кошмаров 55% связаны с темой пандемии.

Чаще всего это сны, в которых фигурируют большие толпы людей, заражение коронавирусом, карантин, больница, потеря документов, локдаун. "Сны – это обычно очень личное. Но когда окружающая обстановка за короткое время меняется настолько значительно, то у многих людей возникают схожие ассоциации", считает ведущий автор исследования Ану-Катриина Песонен.

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При этом респонденты, у которых стресс увеличился (левый столбец), и у которых уменьшился или остался неизменным (правый столбец) использовали разные слова для характеристики сюжетов своих сновидений. В первом случае наиболее частые слова: коронавирус, смерть, работа, а во втором: толпа, друг, коронавирус.

Ученые отметили, что повышенные нарушения сна сконцентрированы в основном у тех, кто сообщил о сильном усилении общего стресса – их сон ухудшался пропорционально оценке воспринимаемого стресса. Больше всего количество ночных пробуждений (61%) и кошмаров (46%) выросли в группах с самым высоким воспринимаемым стрессом.

Исследователи обнаружили и положительный эффект. Респонденты со сниженным уровнем стресса сообщили о большей продолжительности сна (74%) и более регулярном ритме сна (45%) по сравнению с их сном до пандемии.

Напомним, у президента США Дональда Трампа и у его жены Мелании обнаружили коронавирус, о чем президент написал в Twitter. За пару часов до этого заражение коронавирусом подтвердилось у помощницы Трампа Хоуп Хикс.