Грузия запретила транспортировку военных грузов в Армению и Азербайджан

Грузинские власти решили запретить выдачу разрешений на транспортировку грузов военного назначения в Армению и Азербайджан из-за боевых действий в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Грузии, глава МВД Вахтанг Гомелаури, пишет News.am.

"Из-за военных действий между Арменией и Азербайджаном правительство Грузии временно приостановило выдачу разрешения на транспортировку грузов военного назначения через свою территорию сухопутными и воздушными маршрутами в направлении обеих стран", – сказал Гомелаури.

Он также добавил, что стороны уже проинформированы.

Что же касается транспортировки гражданских грузов, то в этом направлении Грузия полностью выполняет взятые на себя международные обязательства, уточнил он.

Как сообщает азербайджанское агентство АПА, решение Тбилиси может быть связано с тем, что вице-премьер Армении Мгер Григорян на гражданском самолете, принадлежащем его стране, пытался вывезти из Москвы в Армению через воздушное пространство Грузии оружие и боеприпасы.

Как напоминает агентство, в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации и Международной Конвенции гражданской авиации, перевозить оружие в гражданских самолетах запрещено.

Кстати, в конце сентября армяне Джавахка (одного из районов Армении) на несколько часов перекрывали грузино-турецкую границу в знак протеста. У протестующих было несколько требований: добиться от властей открытия армяно-грузинской границы для отправки гуманитарного груза в Нагорный Карабах и разрешить выезд добровольцев. Кроме того, протестующие подозревали, что по этой дороге Турция переправляет военный груз Азербайджану.

Недавно сообщалось, что американское посольство в Армении рекомендовало гражданам США не покидать Ереван из-за боевых действий в Нагорном Карабахе.