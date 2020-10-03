Президент Нагорного Карабаха собрался на передовую. Азербайджан перешел в наступление

Тем временем посольство США в Армении призвало американцев не покидать Ереван.

Американское посольство в Армении рекомендовало гражданам США не покидать Ереван из-за боевых действий в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

"Посольство призывает граждан США, которые в настоящее время находятся в безопасном месте, избегать несущественных поездок по стране", – говорится в сообщении.

Дипломаты посоветовали американцам не посещать Нагорный Карабах, север Тавушской области рядом с границей с Грузией, к востоку от озера Севан, избегать скоплений людей и следить за новостями.

Кроме рекомендации для граждан, посольство выпустило запрет для собственных сотрудников – им нельзя будет "выезжать за пределы большого Еревана".

"Спутник Армении" напоминает, что предыдущие предостережения посольство опубликовало за два дня до начала эскалации конфликта в Карабахе, 25 сентября, и после возобновления боевых действий.

Тем временем, президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что вместе с подразделениями спецназа намерен отправиться на передовую. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вместе с подразделениями специального назначения направляюсь на передовую, чтобы принять свою честь боя, так как я на передовой буду полезнее, чем в тылу", – написал Арутюнян.

Он призвал соотечественников незамедлительно подняться на ноги, и "с беззаветной преданностью защитить наше свое право жить на родине без экзистенциальной угрозы".

"Это священная отечественная война, в которой мы должны победить, каждый – максимальным участием и преданностью", – написал Арутюнян.

"Будем ответственными перед нашими нынешними и будущими поколениями, чтобы не позволить вековому врагу вновь подвергнуть нас геноциду, чтобы над нашим существованием и достоинством не навис ятаган", – добавил Арутюнян.

Кроме того, как сообщила в Facebook представитель минобороны Армении Шушан Степанян, армия Азербайджана утром 3 октября перешла в масштабное наступление в Нагорном Карабахе.

"На северном и южном направлениях границы Арцаха идут упорные, ожесточенные бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих районах, перешел к атаке. Армянские подразделения пресекают продвижение врага, нанося большие потери", – отметила она.

Также Степанян заявляет, что в 8.25 Армения сбила самолет военно-воздушных сил Азербайджана.

Ранее сообщалось, что сопредседатели Минской группы, представляющие Россию, Францию и США призвали конфликтующие стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно остановить огонь и объявить гуманитарное перемирие. Из зоны боестолкновений необходимо вывезти тела погибших бойцов.