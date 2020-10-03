Седьмой день войны в Карабахе: все, что известно о ходе боевых действий

В субботу, 3 октября в Нагорном Карабахе продолжаются бои между армиями Армении и Азербайджана.

В частности, Минобороны Азербайджана обнародовало собственные подсчеты подбитой техники противника в ходе боев. Военные Азербайджана заявляют об уничтожении сотен единиц техники. Об этом говорится на сайте Минобороны Азербайджана.

"Азербайджанская армия продвинулась в определенных направлениях, очистив территорию от войск противника, освободив новые базы", – говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, с 27 сентября по 2 октября 20:00 общие потери противника составляют:

– до 230 танков и другой бронетехники;

– 250 артиллерийских орудий, реактивных гранатометов, минометов;

– 38 средств ПВО;

– 10 командно-диспетчерских и командно-наблюдательных пунктов;

– 7 складов боеприпасов;

– Более 130 автомобилей;

– 1 зенитный ракетный комплекс С-300.

Кроме того, Telegram-канал "RESSENTIMENT" опубликовал карту ситуации в Карабахе. Заштрихованная часть – это новые занятые армией Азербайджана территории.

На азербайджанских ресурсах также появились первые фотографии пленных армянских военнослужащих, пишет Musavat.

На новом видео министерства обороны Азербайджана виден мощный взрыв. Предположительно, сдетонировал автомобиль или склад с боеприпасами.

При этом Telegram-канал "Баграмян-26" утверждает, что азербайджанцы выдают видео ударов, сделанных в первые дни военных действий за новые, а новые удары они наносить якобы не могут. В свою очередь Telegram-канал "HAY WAVE" решил проверить эту информацию.

Удар от 29.09.2020

Там утверждают, что первый кадр был опубликован на видео от 29.09.2020, а второй кадр был опубликован на видео от 03.10.2020.

Удар от 03.10.2020

"HAY WAVE" делает вывод, что на кадрах – одна и та же техника, на одной и той же дороге; на видео зафиксирован один и тот же удар, а его съемка произведена с двух разных БПЛА.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения выдавали собственную военную технику за уничтоженную вражескую. А в Армении заявили, что Азербайджан нанес удары по армянским бутафорским зенитно-ракетным комплексам "Оса".