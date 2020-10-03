"Случилось страшное": На камчатский пляж выбросило тысячи морских животных

На берег Халактырского пляжа на Камчатке (Россия) выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. У людей при контакте с водой было ухудшение зрения, першение в горле и сухость в глазах. Об этом сообщает российский "Гринпис".

Отмечается, что мертвыми морскими животными усыпаны сотни метров прибрежной полосы. Морскую воду взяли на экспертизу. Предварительный анализ показал повышенное почти в четыре раза содержание нефтепродуктов. Также в воде обнаружили фенол.

"Возможно, где-то что-то пролилось. Возможно, где-то что-то принесло", – сказала российскому телеканалу РЕН ТВ внештатный советник губернатора Камчатского края по вопросам развития туризма Екатерина Емец.

"Случилось страшное – в наш Тихий океан на Камчатке произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно – мертвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи – все мертвые от мыса Налычево к Авачинской бухты. А это более 40 км", – написала местная жительница в Facebook.

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Фото: instagram.com/afisha.kamchatki.

Очевидец происшествия говорит, что это вряд ли связано со штормом: непогода у них через день, но животных в таких количествах не выбрасывает на побережье. По словам жителей, вода в районе Халактирского пляжа изменила цвет и стала опасной для здоровья людей.

Спортивный фотограф Кирилл Умрихин написал в Instagram, что серферы, побывавшие в районе Петропавловска-Камчатского, в течение двух недель чувствовали резь в глазах, некоторое время их рвало.

В своем Instagram известный журналист Юрий Дудь опубликовал видео, на котором видна предполагаемая причина мора животных: нефтяное пятно огромных размеров у берегов Камчатки.

Как сообщила ТАСС пресс-служба Восточного-военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту, Тихоокеанский флот не причастен к загрязнению воды у Халактырского пляжа.

В пресс-службе отметили, что информация о том, что флот связан с загрязнением океанической воды в районе пляжа, не соответствует действительности. Ведомство подчеркнуло, что эти сведения распространяют зарубежные организации.

Загрязнение воды на Халактырском пляже на Камчатке, предварительно, вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, заявил источник в экстренных службах региона. Предполагаемого виновника ситуации называет ТАСС.

Источник агентства рассказал, что коммерческий танкер проследовал мимо пляжа.

"Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск", – сказал он.

Ранее сообщалось, что огромного мертвого кита, длиной в 12 метров, вынесло волнами на пляж в Эссексе, Великобритании.