На пляж в Британии выбросило 12-метрового мертвого кита

Причина смерти морского животного – неизвестна

Огромного мертвого кита, длиной в 12 метров, вынесло волнами на пляж в Эссексе, Великобритании. Теперь полиция и спасатели заняты уборкой, которая займет несколько дней. Об этом пишет The Sun.

Кит лежит на пляже в местности Клактон-он-Си. На пляже расставили кордоны и просят отдыхающих не подходить близко – тела мертвых морских животных под воздействием солнца могут взрываться, а если даже этого удастся избежать, то они являются переносчиками инфекций.

Фото: Essex Police

Огромную тушу разрежут на части, а потом вывезут и утилизируют.

Последний раз подобное происшествие в Британии случалось в феврале: кит был сильно ранен во время шторма, его тело выбросило на берег.

В прошлом году Лондонское зоологическое общество и его глава Роб Деавилл отметили, что в период с 2011 по 2017 гг на пляжах Британии погибли 4896 китов, дельфинов и морских свиней.

Как ранее писал Фокус:

На юге Франции к опустевшим пляжам приплыли киты, акулы и дельфины. Также в прибрежных водах появились тунцы и морские птицы.