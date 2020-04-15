Длиннее кита. Ученые обнаружили на дне океана самое длинное животное планеты

На дне Индийского океана обитают колонии крошечных существ, ведущих себя, как единый организм

В поисках тайн, мы как правило, обращаем взгляд в космос, но океаны, находящиеся на нашей планете, скрывают не меньше секретов. Экспедиция австралийских ученых в Индийском океане наглядно показала это. Проведя около 180 часов подводных изысканий, они открыли 30 новых видов морских обитателей и животное, которое можно назвать самым длинным из известных на планете. Об этом сообщает New Atlas.

Это новый представитель рода Apolemia, который, согласно предварительным оценкам, насчитывает в длину 47 метров. Для сравнения, самые длинные киты и змеи достигают порядка 30 метров.

Впрочем, к новому рекордсмену идет небольшое примечание мелким шрифтом. Дело в том, что он является сифонофором, и назвать его животным в привычном смысле слова трудно. Это колония крошечных существ, называемых зооидами. Однако представители колонии ведут себя подобно клеткам более крупного организма и даже делят между собой специализированные функции, такие как захват пищи, ее переваривание, размножение и передвижение.

В ходе экспедиции австралийские исследователи изучали каньоны Нингалу. Глубина в этом районе Индийского океана может достигать 4500 метров. Исследования проходили при помощи робота ROV SuBastian, совершившего 20 погружений. Многие из новых видов были извлечены со дна и будут представлены в одном из австралийских музеев.

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