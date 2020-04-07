Над Арктикой зафиксирована новая озоновая дыра размером с Египет

Ученые обнаружили крупнейшую дыру в озоновом слое за последние 25 лет

Большинство наблюдение за озоновыми дырами сконцентрировано над Антарктидой, но теперь ученые обнаружили крупнейшую дыру в озоновом слое за последние 25 лет над Арктикой. Об этом сообщает New Atlas.

По словам исследователей, озоновый слой защищает Землю от наихудшего ультрафиолетового излучения Солнца, но в конце 1980-х в Антарктиде была обнаружена в этом слое. Было установлено, что основными виновником ее образования являются хлорфторуглероды (ХФУ) – химические вещества, которые в то время широко использовались в аэрозолях и холодильных агентах. В ответ на проблему Монреальский протокол потребовал от стран мира отказаться от ХФУ, и дыра неуклонно сокращалась в течение десятилетий с того момента.

Но ученые подчеркивают, что озоновая дыра не статична, ее размер зависит от сезона. Так, ее размеры достигают максимума в октябре, поскольку в Антарктиде завершается зима и она начинает нагреваться.

Арктика проходит аналогичный цикл с уровнями озона, которые колеблются в течение года. Но поскольку температура там не такая низкая, как в Антарктиде, в озоновом слое вокруг Северного полюса никогда не наблюдалось таких больших брешей. Во всяком случае, до сих пор.

Так, необычайно сильное падение уровня озона над Арктикой обнаружили ученые из Немецкого аэрокосмического центра. С 14 марта уровни озона упали меньше чем на 220 единиц Добсона, что можно считать полноценной озоновой дырой.

Открытие было сделано с использованием данных, собранных прибором Tropomi на борту спутника ESA Copernicus Sentinel-5P.

Арктическая озоновая дыра простирается на площадь почти в миллион квадратных километров. Несмотря на это, дыра все еще мала в сравнении в антарктической, которая может достигать от 20 до 25 миллионов квадратных километров.

Исследователи считают, что такая огромная потеря арктического озона происходит из-за необычно сильных ветров, задерживающих холодный воздух внутри полярного вихря на Северном полюсе. Дыра должна затянуться к середине апреля, но эксперты не исключают, что появление бреши может стать ежегодным явлением.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году озоновая дыра над Антарктидой сократилась до рекордных размеров. Европейское агентство также добавляет, что озоновая дыра оказалась смещенной далеко от полюса.

Ученые выяснили, что необычно теплая погода предотвратила ежегодное увеличение озоновой дыры. Необычно теплая погода в Южном полушарии повлияла на процесс роста озоновой дыры, площадь которой сейчас составляет 10 млн кв. км.