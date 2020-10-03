Армия Азербайджана взяла стратегический поселок Мадагиз, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанская армия взяла под контроль село Мадагиз на линии соприкосновения сторон в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Сегодня азербайджанская армия подняла в Мадагизе флаг Азербайджана, – написал Алиев у себя в Twitter. – Мадагиз наш".

Однако никаких документальных свидетельств к посту Алиева не прилагается.

Накануне, 2 октября, министерство обороны Азербайджана сообщило о взятии окрестностей вокруг селения Мадагиз: "На Агдаринском направлении наши войска освободили господствующие высоты вокруг Мадагиза и контролируют этот пункт".

Карта: Kavkaz-uzel.eu

Согласно переписи за 2005 год, в этом населенном пункте проживает 404 человека. При этом Мадагиз является стратегически важным пунктом: там находится штаб и воинская часть 6-го укрепрайона армии Карабаха.

Кроме того, через село проходят важнейшие дороги на север Мартакертского района и в 7-й укрепрайон, которые попадут в окружение, если Магадиз будет потерян.

По словам эксперта из "Center for Strategic Research", твит Ильхама Алиева "не следует воспринимать всерьез". Азербайджанцы уже в третий раз с начала войны говорят о том, что якобы взяли Мадагиз, и единственное отличие этого от предыдущих заявлений – Алиев даже сделал об этом пост в Twitter.

"Допустим, что это правда и противник временно захватил наше село. Что это, если не подтверждение слов Никола Пашиняна о том, что враг не смог выполнить ни одну из поставленных задач? Потерять более 7 тысяч военных, неимоверное количество дорогущей техники, чтобы взять всего лишь одно село?" – спрашивает армянский Telegram-канал "Баграмян 26".

Ереван пока никак не комментирует заявление Алиева. С более подробной картиной боевых действий в субботу, 3 октября можно ознакомиться здесь.