Пашинян обратился к народу: армия Карабаха пошла в контрнаступление
Политик признал, что на некоторых направлениях войска "в тяжелом положении, но героически сражаются".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в суботу, 3 октября, обратился к народу со срочным посланием, в котором заявил, что Армения намерена воевать только до победного конца.
"Несколько минут назад Армия обороны Карабаха перешла в контрнаступление. Победа и только победа являются нашей целью в этой войне. Это самый важный момент в нашей тысячелетней истории. Мы должны сломать хребет противника", – цитирует Пашиняна армянский новостной Telegram-канал "Баграмян 26".
По словам политика, Азербайджан до сих пор не смог решить ни одну поставленную перед своей армией задачу, а его потери на седьмой день обострения конфликта в Нагорном Карабахе составляют уже "несколько тысяч" солдат.
"Масштабы агрессии Азербайджана и Турции беспрецедентны. Они такие, что по оценкам специалистов, такого еще не было в 21 веке. Уже неделю армянский народ ведет борьбу против агрессора. Сотни танков, военной техники, ракет, самолетов, БПЛА атакуют карабахские посты. На одну позицию армии Карабаха приходится атака группой из 150-200 солдат противника, и таких атак происходит по несколько в день", – заявил Пашинян.
Вслед за этим Пашинян признал, что на некоторых направлениях армянские войска "сейчас в тяжелом положении, но героически сражаются".
"Агрессор пришел не только за территорией, их цель уничтожить армян, продолжить геноцид армян. Но, хочу сказать, что мы, армянский народ, имеем непоколебимый дух защищать нашу родину. Только победа и победа ждет нас!" – добавил премьер-министр Армении.
По озвученной им информации, в Карабахском конфликте участвуют боевики из Сирии, а "действиями азербайджанской армии управляют 150 высокопоставленных военачальников из Вооруженных сил Турции".
Видео: YouTube / NEWS AM
"Это новый Сардарапат и каждый из нас должен посвятить себя Победе. Каждый из нас должен быть готов быть на передовой этой победы. И обязательно будет победа. обязательно!", – заключил Пашинян.
Сардарапатское сражение состоялось 21-28 мая 1918 года во время Первой мировой войны, в районе железнодорожной станции в городе Сардарапат. Бой происходил между армянскими регулярными воинскими частями и ополченцами, с одной стороны, и вторгнувшимися в Восточную Армению турецкими войсками – с другой. В сражении победили армяне.
Напомним, уже седьмой день в Нагорном Карабахе продолжаются бои между армиями Армении и Азербайджана. Фокус собрал все, что известно о ходе боевых действий по состоянию на субботу, 3 октября.