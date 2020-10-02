Азербайджан ударил баллистической ракетой по мосту между Арменией и Нагорным Карабахом

Предполагают, что обстрел был совершен из израильского ОТРК LORA (аналог Точки-У или тех самых Искандеров)

Военные силы Азербайджана совершили обстрел моста через реку Хакари, который соединяет Армению и территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщают армянские Телеграм-каналы.

Телеграм-канал Erkat/Երկաթ выдвинул предположение, что форма ракет совпадает с ракетами израильского ОТРК Лора.

Сравнение ракет от канала Военный осведомитель.

Ранее канал опубликовал такую предположительную карту военных действий. "Еще один вариант обстановки на фронте по состоянию на сегодня. Если он соответствует действительности, то видна задумка азербайджанской армии - перехватывать рокадные шоссе и угрожать котлами, при этом связывая противника в центре. Один в один тактика сирийской армии", комментирует канал.

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