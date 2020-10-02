Война за Нагорный Карабах: осень 2020

Азербайджан ударил баллистической ракетой по мосту между Арменией и Нагорным Карабахом

Азербайджан ударил баллистической ракетой по мосту между Арменией и Наго...

Кадр из видео

Предполагают, что обстрел был совершен из израильского ОТРК LORA (аналог Точки-У или тех самых Искандеров)

Военные силы Азербайджана совершили обстрел моста через реку Хакари, который соединяет Армению и территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщают армянские Телеграм-каналы.

Телеграм-канал Erkat/Երկաթ выдвинул предположение, что форма ракет совпадает с ракетами израильского ОТРК Лора.

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Сравнение ракет от канала Военный осведомитель.

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Ранее канал опубликовал такую предположительную карту военных действий. "Еще один вариант обстановки на фронте по состоянию на сегодня. Если он соответствует действительности, то видна задумка азербайджанской армии - перехватывать рокадные шоссе и угрожать котлами, при этом связывая противника в центре. Один в один тактика сирийской армии", комментирует канал.

 

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