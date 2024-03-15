Пошел добровольцем: мэр Одессы подтвердил гибель экс-заместителя от удара РФ

Погибший экс-чиновник Сергей Тетюхин находился в рядах ВСУ, куда пошел добровольцем. До мобилизации занимался транспортом и генераторами для городских котельных.

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Во время российского удара по Одессе 15 марта погиб бывший первый заместитель Одесского городского головы Сергей Тетюхин. Мужчина работал в горсовете до ноября 2023 года, а затем ушел добровольцем в ВСУ. Гибель своего экс-заместителя подтвердил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram-канале.

Труханов сообщил, что среди погибших во время атаки ВС РФ — действительно вице-мэр Сергей Тетюхин. Мэр отметил профессионализм и порядочность своего бывшего заместителя. Сообщил, чем именно занимался чиновник в прошлом — одесским транспортом и сотрудничеством с международными партнерами. Мэр Одессы выразил соболезнования семье и друзьям Тетюхина, а также близким других жертв российского удара 15 марта.

"Среди погибших в результате сегодняшней атаки — Сергей Тетюхин, мой бывший первый заместитель. Его наследие — это современные транспортные развязки, предоставленная международными партнерами техника и много эффективных решений для улучшения городского пространства. Искренние соболезнования родным и близким Сергея. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", — отметил Труханов.

Обстрел Одессы 15 марта — Геннадий Труханов о Тетюхине Фото: Скриншот

Сергей Тетюхин — вице-мэр Одессы, который мобилизовался в ВСУ в конце ноября 2023 года — о событии написали на портале "Суспільне". Журналисты рассказали, что одессит более 10 лет работал в органах местной власти. Сначала он занимался вопросами европейской интеграции и внешнеэкономическими вопросами в Одесской областной государственной администрации (2011 год), в горсовете оказался в 2017 году. Первым заместителем Геннадия Труханова Тетюхин стал в июле 2021 года, а в мае 2023 года его назначили первым заместителем мэра Одессы.

Сергей Тетюхин — фото первого заместителя мэра Одессы

Коллеги чиновника рассказали "Суспільному", что чиновник раздобыл у международных партнеров 48 троллейбусов и закупил генераторы для всех городских котельных. Также он занимался обустройством дорог в Одессе: при его поддержке построили "островки безопасности, подсвеченные зебры, велополосы, пешеходный центр".

На странице Facebook Тетюхина можно увидеть фото, опубликованные весной 2023 года — он показал машину, подготовленную для нужд Территориальной обороны, а также груз, который прибыл из-за границы. Друзья начали писать слова скорби из-за его гибели.

Сергей Тетюхин — фото авто для Теробороны Фото: Facebook Сергей Тетюхин — фото груза гумпомощи Фото: Facebook

Обстрел Одессы 15 марта — детали

Отметим, ВС РФ ударили по Одессе около 11 час. 15 марта — ударов было два, они произошли один за другим, ракеты попали в одну точку. Согласно первым сообщениям, произошло попадание в жилой дом, сообщили в местных пабликах. Впоследствии председатель Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что от российской атаки погибли 16 человек. Раненых — от 50 до 70 человек, рассказали представители Нацполиции и ГСЧС.

В ВСУ объяснили, что враг для удара по Одессе использовали баллистическую ракету "Искандер". Военный обзор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что южный регион не имеет комплексов ПВО, способных сбивать подобные снаряды.

Напоминаем, в ночь на 15 марта ВС РФ запустили по Украине стаю дронов-камикадзе Shahed-136: взрывалось в Винницкой области. В офисе президента Зеленского прокомментировали массированную атаку россиян: объяснили, что события связаны с Владимиром Путиным.