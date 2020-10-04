Новая Каледония на референдуме решила остаться колонией Франции

В воскресение, 4 октября, жители Новой Каледонии на референдуме высказались за сохранение архипелага в составе Франции. Об этом сообщил в Twitter Верховный комиссариат этого административно-территориального объединения.

По предварительным данным, отделение поддержали 46,74% граждан архипелага, за сохранение нынешнего статуса, колонии, высказались 53,26%. Явка на референдуме превысила 80%.

Президент Франции Эмманюэль Макро заявил, что испытывает "бесконечную гордость" за жителей заморской территории.

"Каледонцы подтвердили свое желание остаться во Франции. Это знак доверия к республике. Я также слышу голоса тех, кто выступает за независимость. Мы все вместе построим Новую Каледонию завтрашнего дня", – написал Макрон в Twitter.

Окончательные итоги референдума будут обнародованы 5 октября.

Острова Новая Каледония, которые французы захватили в 1853 году, расположены в Тихом океане, примерно в 18 тысячах километров от Франции. Территория граничит на юго-западе с экономической зоной Австралии, на севере — с Вануату, на юго-востоке — с Фиджи. Население составляет около 250 тысяч человек. Самая большая этническая группа – коренные жители из племени канаки, однако их меньше половины населения (около 39%), и их численность постепенно снижается. За независимость архипелага активнее всего выступали именно они.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости.