Победу на выборах в Кыргызстане одержали партии, которые раньше никогда не входили в парламент

Парламентские выборы в Кыргызстане прошли 4 октября. ЦИК объявила предварительные результаты после подсчета 98% бюллетеней. В парламент проходят партии "Биримдик" (24,9%), "Мекеним Кыргызстан" (24,3%), "Кыргызстан" (8,89%) и "Бутун Кыргызстан" (7,19%).

Партия "Мекенчил" набрала 6,96% – ей пока не хватает 0,04% для преодоления избирательного порога.

Против всех проголосовали 1,82%. Явка составила 56,2% от всех включенных в списки избирателей.

Проигравшие на выборах партии намерены 5 октября выйти на объединенный митинг. Их представители заявили, что не признают итоги голосования, и говорят о беспрецедентных нарушениях избирательного законодательства.

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Кыргызский парламент – Жогорку Кенеш – однопалатный, избирается на пять лет. Его нынешний состав – 120 депутатов от шести партий. Правящую коалицию в этом парламенте составляют три партии: Социал-демократическая партия во главе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, "Кыргызстан" и "Бир Бол" . Парламентское большинство выдвигает премьер-министра, который имеет в стране значительные полномочия.

В политической жизни Кыргызстана парламент играет существенную роль. Он в определенные периоды выступал серьезным оппонентом правительству и президенту, а борьба партий является реальностью.

Особенность Кыргызстана, влияющая на парламентские выборы, состоит в том, что партии в республике выстраиваются не под стратегии и программы, а под влиятельные фигуры, за которыми стоят интересы семей, групп из тех или иных регионов, отметила научный сотрудник Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент.

Напомним, глава комитета национальной безопасности Кыргызстана, что задержанный при помощи спецназа экс-президент страны Алмазбек Атамбаев готовил государственный переворот.