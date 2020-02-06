В Москве умер сын бывшего президента Кыргызстана

Труп найден в элитном поселке на Рублевке без признаков насильственной смерти

Сын экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева Айдар умер в Москве. Об этом сообщает издание 24.kg со ссылкой на близких семьи.

Айдар Акаев не дожил до 44-летия несколько дней. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Другие подробности неизвестны.

Как сообщил Интерфаксу информированный источник, тело 43-летнего Айдара было обнаружено в одном из домов коттеджного поселка "Зеленая Лощина" в элитном поселке Горки-10 на Рублево-Успенском шоссе.

"Тело было найдено без признаков насильственной смерти", – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что 10 февраля Айдару Акаеву должно было исполниться 44 года.

Старший сын президента Акаева родился 20 февраля 1976 года в Ленинграде. В 1998 году окончил Мэрилендский университет (США) по специальности "менеджмент и бизнес". Недолго был женат на младшей дочери первого главы Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алие.

Как ранее сообщал Фокус:

Акаев-младший занимал пост советника министра финансов Кыргызстана, а также был депутатом парламента. В марте 2005 года после смены власти в Кыргызстане был лишен всех государственных постов и депутатских полномочий. На него были заведены уголовные дела о причинении ущерба государству и частным лицам.