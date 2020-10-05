Великобритания сформировала крупнейшую в Европе авианосную ударную группу

Великобритания, совместно с США и Нидерландами, сформировала крупнейшую в Европе за почти 20 лет новую авианосную ударную группу (Carrier Strike Group), которая будет дислоцироваться в Северном море.

Об этом сообщает пресс-служба Королевского флота Великобритании.

Морская армада насчитывает 9 кораблей, 15 истребителей, 11 вертолетов на которых задействовано три тысячи военнослужащих из Британии, Нидерландов и США.

Это крупнейшая за 20 лет морская ударная группа, находящаяся под европейским командованием.

"Авианосная ударная группа Королевского флота сформирована впервые. Авианосец HMS Queen Elizabeth и восемь других кораблей открывают новую эру операций", – говорится в сообщении.

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth является головным кораблем.

К нему приданы эсминцы НАТО – HMS Diamond и HMS Defender, американский эскадренный миноносец USS The Sullivans, британские фрегаты HMS Northumberland и HMS Kent и нидерландский фрегат HNLMS Evertsen.

Они будут не только защищать головной авианосец от вражеских кораблей, подводных лодок, самолетов и ракет, но также способны выполнять ряд вспомогательных задач, от морской безопасности до оказания помощи при бедствиях.

"Защищенная кругом передовых эсминцев, фрегатов, вертолетов и подводных лодок, вооруженная истребителями пятого поколения, HMS Queen Elizabeth может наносить удары с моря тогда и там, где это будет необходимо. Вместе с партнерами в НАТО мы будем готовы действовать даже в самых сложных обстоятельствах... Это мощный фактор сдерживания для вероятного противника", – отметил командующий группы Стив Мурхауз.

Еще два корабля Королевского флота, RFA Tideforce и RFA Fort Victoria, будут обеспечивать авианосной группе поставки горючего, продовольствия и боеприпасов.

Напомним, в прошлом году в США, в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния официально спустили на воду новейший американский авианосец типа Gerald Ford "Джон Кеннеди".