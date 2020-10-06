Статистика коронавируса в мире на 6 октября: в Индии 60 тысяч новых случаев

На утро 6 октября в мире зафиксировали 264 209 новых случаев заболевания, всего за пандемию поставлено уже 35 701 674 диагноза.

Такие данные приводит сайт Worldometer.

За минувшие сутки, 5 октября, 4 251 смертельный случай, общее число умерших уже 1 045 953. Выздоровели 26 870 533 человек.

По числу общему заболевших с большим отрывом продолжают "лидировать" США, Индия и Бразилия.

Напомним, каждый десятый человек в мире, вероятно, уже инфицирован коронавирусом. В таком случае, количество подтвержденных случаев может быть в 21 раз выше. Об этом на специальном заседании исполнительного совета Всемирной организации здравоохранения 5 октября заявил глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.