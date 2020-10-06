Чувствует себя лучше, чем 20 лет назад. Трампа выписали из больницы

Из госпиталя к месту карантина его привезли вертолетом.

Президент США Дональд Трамп выписался из Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида и вернулся в Белый дом, где продолжит лечение от коронавируса уже в условиях карантина.

Об этом Трамп написал в своем Twitter-аккаунте.

Так, во вторник, 6 октября, около 1:45 по Киеву Трампа подвезли к президентскому вертолету - неподалеку от здания госпиталя, после чего "борт номер один" направился в Белый дом.

Позже, после прибытия в Белый дом, американский президент опубликовал видео, где призвал не бояться коронавируса, заявив что изучил много информации о нем. Трамп также добавил, что чувствует себя хорошо.

"Не бойтесь COVID. Не позволяйте, чтобы он доминировал в вашей жизни. Мы разработали при администрации Трампа несколько на самом деле замечательных лекарств и получили знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад", - написал он.

Напомним, в пятницу, 2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. У обоих наблюдались легкие симптомы. Однако вскоре у президента Америки поднялась температура и его оперативно доставили в госпиталь на вертолете.

В тоже время глава администрации Белого дома Марк Медоуз заверил американцев, что Трамп продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на коронавирус.