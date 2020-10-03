У Трампа повысилась температура, его на вертолете отправили в госпиталь

В медцентре президент США проведет несколько дней, где будет параллельно с лечением исполнять свои президентские обязанности.

Президента США Дональда Трампа, который заболел коронавирусом, перевезли на вертолете в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. У него повысилась температура.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани, передает CNN.

По ее словам, Трамп "остается в хорошем настроении, имеет легкие симптомы и работает в течение дня".

В медцентре Трамп проведет несколько дней, где будет параллельно с лечением исполнять свои президентские обязанности, не уходя на больничный.

Как уточняет New York Times, перед вылетом в медцентр Трамп прошел через лужайку Белого дома к вертолету Marine One. Он был в маске и деловом костюме и не проявлял никаких видимых признаков болезни.

Кроме того, Трамп записал первое видео после того, как заразился коронавирусом. Оно опубликовано на странице главы Белого дома в Twitter.

Американский лидер поблагодарил всех за поддержку и подтвердил, что отправляется в военный госпиталь имени Уолтера Рида.

"Думаю, что у меня все хорошо, но надо убедиться, что все будет в порядке", – сказал Трамп.

Он отметил, что у первой леди Мелании Трамп, также заразившейся коронавирусом, "все хорошо".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заболели коронавирусом. У обоих наблюдаются легкие симптомы.