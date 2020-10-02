Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заболели коронавирусом.

Американский лидер в своем Twitter подтвердил, что получены положительные результаты тестов на COVID-19.

По его словам, он и Мелания немедленно уйдут на самоизоляцию и начнут процесс лечения.

"Мы справимся с этим вместе", – пообещал президент США.

Ранее в пятницу Трамп сообщил, что у его помощницы Хоуп Хикс подтвердилось заражение коронавирусом, поэтому он уходит вместе с Меланией на карантин в ожидании результатов теста на коронавирус.

Кстати, в июле Трамп в Овальном кабинете Белого дома заявил, что возобновляет брифинги по поводу коронавируса, которые ранее называл бесполезными. Также президент назвал ношение масок патриотичным.