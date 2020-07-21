Трамп назвал ношение масок патриотичным и вернул "бесполезные" брифинги по COVID-19

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома заявил, что возобновляет брифинги по поводу коронавируса, которые ранее называл бесполезными. Также президент назвал ношение масок патриотичным. Об этом сообщает CNN.

Брифинги по ситуации с коронавирусом в США были прекращены в Белом доме в апреле. Но Трамп заявил, что они возобновятся в ближайшее время. Также президент впервые публично призвал своих сторонников носить маски.

"Мы едины в нашем стремлении победить невидимый китайский вирус, и многие люди говорят, что патриотично носить маску, когда вы не можете соблюдать социальное дистанцирование. Нет никого более патриотичного, чем я, ваш любимый президент!" – написал Трамп в Twitter.

К посту в соцсети Трамп также прикрепил свою фотографию в маске.

Такие шаги президентом были предприняты на фоне рекордного количества ежедневных случаев коронавируса в стране. Правда, еще на минувших выходных Трамп в интервью Fox News говорил, что многие новые случаи коронавируса являются лишь "насморком", а вирус исчезнет сам по себе.

После таких заявлений президента, его предвыборные рейтинги существенно упали. Избиратели не одобряли работу Трампа в связи с пандемией. По словам источника издания, в Белом доме прошло совещание, где помощники Трампа указали ему, что даже внутренние опросы показали, что американцы не одобряют его ответ на пандемию.

Твит Трампа был опубликован после продолжительных попыток его советников убедить президента носить маску на публике. Впервые Трамп надел маску, когда прибыл с визитом в Национальный медицинский центр Уолтера Рида в Мэриленде.