Байден пообещал молиться за больного COVID-19 Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пожелал скорейшего выздоровления своему сопернику, действующему президенту Дональду Трампу, у которого подтвердили коронавирус. Об этом Байден написал в Twitter.

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"Джилл и я желаем президенту Трампу и первой леди Мелании Трамп скорейшего выздоровления. Мы продолжим молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи", – написал Байден.

CNN со ссылкой на источники сообщает, что Байден в пятницу сдаст тест на коронавирус.