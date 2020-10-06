Коронавирус "потрепал" не всех. Названа единственная процветающая страна Европы

Германия оказалась единственной страной в Европе, которая показала стабильный экономический рост по итогам сентября.

Об этом сообщает Bloomberg, уточняя, что все остальные государства еврорегиона продолжают страдать от последствий пандемии.

Рост мировой торговли помогает оправиться от пандемии и вытягивает ориентированную на экспорт экономику Германии, в то время как многие страны на юге ЕС отстают, поскольку сильно зависят от туризма и рынка услуг.

Эти сектора особенно сильно ощутили на себе удар пандемии и связанные с ней ограничения. При этом падение продолжается, поскольку в последние недели снова ощущается рост числа заболевших.

В частности, в Европе начинают возвращать ограничения на поездки, некоторые страны закрывают бары и рестораны. Для Франции это означает очередное сокращение производства в частном секторе, а в Италии производственная активность вообще практически остановилась.

Экономисты полагают, что в четвертом квартале 2020-го в экономике ЕС снова будет спад.

"Многое будет зависеть от того, удастся ли контролировать вторую волну вирусных инфекций и можно ли ослабить ограничения социального дистанцирования, чтобы снова активизировать деятельность сектора услуг", — говорит экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

Напомним, Париж и его пригороды стали зоной гиперопасности на ближайшие 15 дней.