"Добро пожаловать в ад". Армения заявила о наступлении Азербайджана на юге Карабаха

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что Азербайджан начал наступление на юге Карабаха. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Азербайджан отправил в наступление резервные силы и большое количество военной техники.

"Добро пожаловать в ад. Согласно сведениям Армии обороны Карабаха, около полудня Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана, бросив на поле боя резервные силы и большое количество военной техники, включая танки и артиллерию", – сообщил Ованнисян.

Кроме того, по его словам, армия Азербайжана также игнорирует безопасность территории Ирана.