Великобритания сообщит Зеленскому о выделении 5 млн фунтов в качестве гуманитарной помощи

В рамках визита состоится встреча министров иностранных дел двух стран. Британский министр Доминик Рааб заверит украинского коллегу в том, что "Великобритания поддерживает независимость Украины и ее территориальное единство перед лицом злонамеренного поведения со стороны России. Он также объявит о выделении 5 млн фунтов в качестве гуманитарной помощи на поддержку общин на востоке Украины, затронутых конфликтом и пандемией коронавируса", – говорится в сообщении МИД Великобритании.

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Также Лондон выделяет 600 тыс. фунтов на поддержку миссии ОБСЕ, работающей на востоке Украины.

В этом году Великобритания выделила 40 млн фунтов финансирования, в том числе 5 млн гуманитарной помощи, на проекты по поддержке практических шагов к миру, борьбе с гендерным насилием и продвижению экономических и управленческих реформ.

Сообщается, что в ходе встречи Зеленского с премьер-министром Борисом Джонсоном ожидается подписание соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Напомним, что о подготовке этого соглашения сообщалось еще в январе.