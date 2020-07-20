Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Великобритании

Своим другим указом президент уволил Наталью Галибаренко с должности посла в Великобритании и постоянного представителя Украины при Международной морской организации

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего вице-премьер-министра по вопросам евроатлантической интеграции Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании.

Соответствующий указ №286 / 2020 от 20 июля опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", – говорится в документе.

Своим другим указом Зеленский уволил Наталью Галибаренко с должности посла в Великобритании и постоянного представителя Украины при Международной морской организации.

"Освободить Галибаренко Наталью Николаевну от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Постоянного представителя Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству", – говорится в тексте указа.

Напомним, Вадим Пристайко занимал должность министра иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука. После смены премьер-министра в новом Кабмине Пристайко стал вице-премьер-министром по вопросам евроатлантической интеграции.