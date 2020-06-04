Арахамия объяснил, почему Пристайко отправляют послом в Великобританию

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко сам хочет уйти с этой должности.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Меняются по обоюдному согласию. Вадим изъявил желание быть послом в Великобритании, он с очень большим профессиональным опытом и отличным знанием внешнеполитической ситуации. Прислушались к его доводам и начали искать нового человека", – рассказал Арахамия.

По его словам, Ольга Стефанишина, которую, возможно, назначат на место Пристайко, "много лет занимается вопросами евроинтеграции".

"Когда она пришла на нашу фракцию, честно говоря, мне было очень интересно это наблюдать. Спрашивали ее о вступлении нас в НАТО – она наизусть знает все номера директив, каким образом и что нам сейчас мешает, какой статус. Экономический комитет спрашивает, каким образом ввести здоровый экономический протекционизм – она сразу же, сходу по памяти говорит, какие нужно принять директивы, а какие директивы изменить. Энергетические вопросы точно так же. С точки зрения профессионализма не вызывает никаких вопросов", – объяснил Арахамия.

3 мая премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении новых министров.

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