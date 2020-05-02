Кадровый голод Зеленского. Как "крепкие хозяйственники" приходят на смену "новым лицам"

"Кадров в Украине нет", – констатировал Владимир Зеленский в фильме о первом годе своего президентства. И фактически признал, что ему все это время было сложно найти надежных и эффективных людей. Фокус разбирался, почему во власти происходит кадровая чехарда и что у президента со скамейкой запасных

"Такое утверждение президента – свидетельство тому, что Зеленский за год так и не научился определять, где друг, а где враг, где хороший специалист, а где балагур, – считает Виктор Небоженко, политолог, директор социологической службы "Украинский барометр". – Назначая людей на высокие должности, президент бросается из крайности в крайность: от молодых реформаторов, у которых должность министра – первая запись в трудовой книжке, до проверенных мастодонтов, которым безразлично, чем заниматься – сидеть у себя на даче или в здании любого министерства".

Эпоха новых лиц

Во время предвыборной кампании зимой-весной 2019 года Владимир Зеленский окружил себя "своими людьми": соратниками по студии "Квартал 95" и экспертами из команды. Он любил повторять, что все они советники, а не чиновники. Чиновников он найдет уже после инаугурации – профессиональных, авторитетных, добропорядочных, с хорошей репутацией и опытом управления системами высокого уровня. Кстати, именно об этом он говорил на встрече в мае 2019-го с представителями крупных международных рекрутинговых и кадровых агентств.

Но после вступления в должность стало понятно: надежные кадры Владимир Зеленский будет искать, как и главный герой сериала "Слуга народа" Василий Голобородько, среди своих одноклассников, друзей и бизнес-партнеров. Поэтому первым помощником президента стал Сергей Шефир, соучредитель студии "Квартал 95". Другие кварталовцы, Сергей Трофимов и Юрий Костюк, пришли в Офис президента, а Иван Баканов был назначен на должность главы СБУ. Вскоре бывшие кавээнщики засветились и в парламенте, куда президенту удалось провести более половины новых депутатов, большинство из которых ранее не занимались политикой.

Но "своих людей" новому президенту на все должности не хватало. Ему пришлось назначать людей "со стороны". Не регионалов – их во власть не пускал действующий закон о люстрации – и не сторонников предыдущего президента Порошенко, с которым Зеленский вступил в открытый конфликт, а "еврооптимистов" и просто хороших людей. А еще представителей старых финансово-олигархических групп. В первую очередь близких бизнесмену Игорю Коломойскому.

И сначала Зеленскому удавалось демонстрировать, как слаженно работает изобретенный им механизм: президентские инициативы одобрялись в Раде и реализовывались на местах. Но так продолжалось до тех пор, пока у некоторых "своих людей" не появились (или проявились) собственные интересы и амбиции. Тогда все очевиднее становились внутренние конфликты в партии "Слуга народа" и напряжение между парламентом и Офисом президента.

Постепенно окружение президента покидали в прошлом надежные члены "зе-команды": секретарь СНБО Александр Данилюк, глава его Офиса Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, премьер-министр Алексей Гончарук вместе с Кабмином.

Возвращение хозяйственников

Кадровый голод стал заметным в начале 2020 года, когда заговорили о неизбежной отставке правительства Алексея Гончарука.

"Надо менять, менять, менять. Подбирать идеальную команду", – сказал 25 января президент журналистам.

"Была мода на "новые лица", а пришла – на "крепких хозяйственников", – говорит политтехнолог Виктор Бобыренко. – Не исключено, что завтра она поменяется. Зеленскому все время кто-то предлагает какие-то кандидатуры, у него никогда не было своей базы экспертов. Поэтому гарант вынужден искать людей на стороне".

"На стороне" – это в рядах бывших (и хорошо забытых) чиновников времен президента Виктора Януковича и даже Леонида Кучмы.

Например, на пост премьера в Офисе президента рассматривали две кандидатуры, ранее уже работавшие в правительстве: Валерия Хорошковского и Сергея Тигипко. Но, очевидно, на Банковой с ними не удалось договориться. К тому же Тигипко подпадает под люстрацию, а значит, по закону не может работать на высоких должностях.

"У команды Зеленского всегда была слишком короткая скамейка запасных, – говорит Фокусу политолог Андрей Золотарев. – Работа в шоу-бизнесе не способствовала знанию особенностей личностного состава политических персонажей, бюрократической тусовки. Поэтому начинал Зеленский с привлечения людей, аффилированных с коллективным Западом. И это была единственная альтернатива старым структурам. Но такая практика оказалась неудачной. И потому сейчас мы видим обострение борьбы между коллективным Западом и отечественным олигархическим кооперативом. Судя по всему, последний перешел в наступление. Он активно рекомендует своих людей".

В результате 4 марта 2020 года министерское кресло занял мало кому известный Денис Шмыгаль. Его связывают с олигархом Ринатом Ахметовым. Эксперты замечают, что эта кандидатура появилась неслучайно, а именно в разгар парламентских дискуссий о необходимости одобрить банковский законопроект не в интересах бизнесмена Игоря Коломойского. А рядом в кресла сели люди из прошлого. Например, министр здравоохранения Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский. Правда, оба пробыли в министерских креслах не более месяца.

"Если посмотреть на состав Кабмина, то можно отметить возвращение во власть второго эшелона старой провластной команды. Часть из них начинала при Кучме, а развилась при Януковиче. Некоторые сохранились и при Порошенко, – говорит политолог Тарас Чорновил. – Произойдет эдакое восстание нафталиновой команды. Если в Кабмин Гончарука пришли люди с нулевой подготовкой – мечтатели, энтузиасты без опыта, – то сейчас речь идет о приходе старых, уверенных хозяйственников времен Азарова".

При этом часть министерских кресел оказались вакантными: не нашлось министра экономики и энергетики, а значит, "скамейка запасных" пусть и временно, но опустела.

Кадровый хаос

Реальные и потенциальные назначения на должности последних месяцев политологи называют кадровым хаосом и голодом.

Поэтому среди претендентов на высокие должности стали появляться неожиданные персонажи. Как, например, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили или экс-министр Василий Цушко. Первого Зеленский кулуарно сватал на должность вице-премьера (но в результате он может стать лишь советником), второй подал декларацию на пост замминистра финансов.

"Когда Зеленский обещал проект лифта, никто не ожидал, что это будет лифт из преисподней, в котором могут подняться назад на поверхность Цушко и Стельмах. И черт его знает, кто там следующий. Прорвало ведь. Кинах? Пустовойтенко? Фокин?" – рассуждает Сергей Фурса, финансовый аналитик.

Политолог Виктор Таран напоминает, что у Цушко есть управленческий опыт: он четыре раза избирался депутатом Верховной Рады, возглавлял Одесскую ОГА, был министром внутренних дел и экономики, председателем Антимонопольного комитета и к тому же понимает, как работает фискальная система, поэтому сможет контролировать финансовые потоки.

Что касается Саакашвили, то большинство экспертов уверены: его возможное возвращение в большую политику – ошибка Зеленского, хотя и признают, что Зеленский ищет человека, способного дать импульс реформам и быть антикризисным менеджером.

"Возможно, он еще нужен и как противовес, который может поломать зарождающиеся новые договорняки вокруг Кабмина, человек, который может не дать оформиться решению вопросов по-старому, – говорит эксперт. – Но, учитывая конфликтность Саакашвили, такой шаг предельно рискованный. Это все равно что, простите за сравнение, бросить дрожжи в сельский туалет и еще и добавить дымовую шашку. Хотя такой подход продуманный: за скандалами можно скрывать непопулярные изменения".

К слову, ажиотаж в связи с приходом в правительство Украины бывшего президента Грузии помог по-тихому уволить так называемых последних реформаторов – главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова и председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Замену Верланову уже нашли. Им стал Алексей Любченко, который последние 20 лет работал в налоговой на разных должностях и при разных руководителях, в том числе при чиновнике времен Януковича Виталии Захарченко. Ныне, говорят, Любченко на должность лоббировал министр финансов Сергей Марченко, поэтому тот и выиграл конкурс, который провели всего за один день.

"То, что происходит с назначением на должности, нельзя называть кадровой политикой, а только кадровыми интригами. В первую очередь плетет их глава Офиса президента Андрей Ермак, – предполагает Небоженко. – Все предложения о назначениях кладутся ему на стол. А он пользуется наихудшим видом госуправления – методом проб и ошибок. Сегодня Украину можно сравнить с тяжело больным человеком, пораженным коронавирусом, которого так называемые медики пытаются лечить то керосином, то хлоркой, то пенициллином".

Одиночество Зеленского

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время на ключевых должностях не могут появиться люди с репутацией и опытом.

"Люди, у которых есть достоинство, не пойдут во власть. Они не хотят быть временщиками, – поясняет Виктор Бобыренко. – В первый заход можно было поверить "зеленым" – удовлетворять какие-то свои амбиции. Во второй – означает "спалиться". Поэтому должности предлагают тем, кому терять уже нечего. А такие люди несамостоятельны, будут делать то, что им скажут".

Вот почему в органах центральной власти, как и в регионах, все больше будет появляться людей из "обоймы Ахметова и Коломойского". В этом уверен Золотарев. Он отмечает, что, похоже, власть все-таки возвращается к олигархическому принципу распределения должностей, когда они достаются людям, ассоциированным с первой десяткой топ-100 самых богатых.

"Выиграет ли от этого Украина? Вряд ли, учитывая экономическую дыру, в которой мы оказались", – говорит Золотарев. Он считает, что каждый из них будет решать свои личные, часто материальные проблемы, а репутационно будет терять президент Владимир Зеленский.

И тогда с ним рядом может не оказаться даже, казалось бы, самых близких людей, таких как Андрей Ермак и Иван Баканов. "Они не предадут его в первые сутки, – говорит Небоженко. – А вот в генпрокуроре Ирине Венедиктовой, а тем более министре МВД Арсене Авакове я не был бы так уверен. Первая четко знает, какие у нее предпочтения и цели, второй давно считает себя королем в своем собственном королевстве, существующем параллельно".