Путин: "Мы будем исполнять обязательства в рамках ОДКБ перед Арменией"

В эфире телеканала “Россия 1” 7 октября Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста касательно конфликта в Нагорном Карабахе, заявил, что у Москвы перед Ереваном есть обязательства в рамках Организации договора о коллективной безопасности.

“Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства”, - заявил Путин.

Глава РФ сообщил, что он постоянно общается с Премьер-министром Армении, и у официального Еревана нет к Москве никаких вопросов по поводу выполнения союзнических обязательств.

Также Путин в очередной раз призвал конфликтующие стороны к прекращению огня и заявил, что это нужно сделать как можно быстрее.

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