На территорию Грузии рядом с Тбилиси упали два иностранных беспилотника

Два беспилотных летательных аппарата вечером в среду, 7 октября упали на востоке Грузии в Сагареджойском и в Кварельском районах.

"7 октября в МВД поступило сообщение о крушении двух беспилотных летательных аппаратов в окрестностях села Удабно муниципалитета Сагареджо и села Санавардо муниципалитета Кварели в 18:35 и 18:45", – сообщается на сайте МВД Грузии.

Поселок Удабно находится в 50 километровой зоне, на восток от Тбилиси.

Карта: Google.com

Ведомство сообщает, что в результате ЧП никто не пострадал, а Министерством внутренних дел были немедленно начаты следственные действия с привлечением экспертов.

Регион падения граничит с Азербайджаном, однако официальных сообщений о принадлежности беспилотников пока нет.

Проармянский Telegram-канал "Инфотека24", которые опубликовал видео с обломками дрона, называет летательные аппараты Азербайджанскими.

Видео: YouTube / 9rd News

В июне этого года стало известно, что Азербайджан закупил новые военные беспилотники турецкого производства после ратификации парламентом военно-финансового соглашения между Баку и Анкарой о закупке оборонной продукции на сумму почти $30 млн.

Кроме того, по сообщениям СМИ, ранее азербайджанская армия получила израильские ударные БПЛА Harop, которые применяла во время войны в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года, а также израильские барражирующие боеприпасы ("летающая бомба") Elbit SkyStriker.

Напомним, в пятницу 2 октября, Армения сообщила, что сбила азербайджанский беспилотник недалеко от Еревана, над городом Абвоян, который находится менее чем в 15 километрах от столицы.