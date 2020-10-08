Статистика коронавируса в мире на 8 октября: антирекорд по числу новых случаев – 344 тысячи

За сутки 7 октября в мире зафиксировали 343 517 новых случаев заболевания, всего за пандемию поставлено уже 36 391 482 диагноза. Такие данные приводит Worldometer.

Отмечено 5 909 смертельных случаев, общее число умерших уже 1 060 462. Выздоровели 27 409 025 человек.

По числу общему заболевших с большим отрывом продолжают "лидировать" США, Индия и Бразилия.

По числу смертей за сутки Бразилия опередила США: 963 против 932.

Всего в США проведено 114,1 млн тестов, в Индии – 82,3 млн, в России – 48,7 млн. В США и Индии проведено по 1 млн тестов за сутки.

Напомним, согласно новому исследованию японских ученых, коронавирус может жить на коже человека намного дольше, чем другие вирусы. SARS-CoV-2 остается жизнеспособным в течение примерно 9 часов, а штамм вируса гриппа A (IAV) жизнеспособен на человеческой коже примерно 2 часа.