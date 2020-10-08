Президент Азербайджана отказался назвать свои потери в войне за Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому "Первому каналу" отказался назвать точные военные потери своей страны в войне за Нагорный Карабах.

По его словам, на сегодняшний день информация, связанная с этим (военными потерями, – ред.), является конфиденциальной.

Алиев пообещал проинформировать азербайджанскую общественность о потерях в живой силе и технике после окончания активной фазы боевых действий.

Читайте также: На территорию Грузии рядом с Тбилиси упали два иностранных беспилотника

Тем временем, Министерство обороны Нагорного Карабаха обновило данные о потерях вооруженных сил Азербайджана с начала войны.

Согласно данным Минобороны, убито 4069 военных, уничтожено 145 беспилотников, 16 вертолетов, 17 самолетов, 496 единиц бронетехники, четыре ТОС-1А.

Отметим, утром 7 октября была уничтожена база ВС Азербайджана. На ней хранились горюче-смазочные материалы. А 6 октября Армения якобы пыталась ударить по нефтегазовой структуре Азербайджана из Scud.