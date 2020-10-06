В ход пошли Scud. Армения якобы пыталась ударить по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана

Ереван пытается нанести удар по нефтегазовой структуре Азербайджана с помощью ОТРК SS-1C Scud. Об этом сообщает портал armiya.az.

Удар произошел еще 4 октября. Ракета 8К14, у которой, по мнению азербайджанских СМИ, истек срок хранения, упала вблизи нефтепровода на пустыре, у одного из пригородных районов столицы Азербайджана. В СМИ заявляют, что удар производился с территории Армении.

При этом, Телеграм-каналы, поддерживающие Армению и Карабах, анонсировали подобные удары.

Также примечательно, что вчера вечером, 5 октября, по Телеграм-каналам распростанился анонс серьезных ударов по противнику от представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна. На данный момент непонятно, о чем именно идет речь.

Напомним, в Нагорном Карабахе продолжаются столкновения между вооруженными силами Азербайджана, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Города обстреливают ракетами, в частности, по-прежнему поступают сообщения об использовании кассетных боеприпасов.