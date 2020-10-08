Трамп заявил, что хочет вывести войска из Афганистана до наступления Рождества

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, вернуть американский контингент в Афганистане домой до наступления Рождества (25 декабря). Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы должны вернуть домой то небольшое количество наших храбрых мужчин и женщин, которые сейчас служат в Афганистане, к Рождеству!", – написал Трамп.

В то же время, советник президента США по нацбезопасности Роберт ОʼБрайен отметил, что к началу 2021 года количество войск США в Афганистане только сократится до 2,5 тысяч.

"Когда президент Трамп вступил в должность, в Афганистане находилось около 10 тысяч американских военных. Сегодня там менее 5 тысяч, и это число уменьшится до 2,5 тысячи к началу следующего года", – сообщил он.

Напомним, США и Талибан подписали соглашение, которое должно положить конец 18-летней войне в Афганистане.

Согласно договору, Америка, в течение следующих 3-4 месяцев, сократит в регионе численность своих войск с 13 тыс. человек до 8,6 тыс. Оставшиеся войска уедут из Афганистана в течение 14 месяцев.

В то же время, полное выведение войск будет зависеть от выполнения Талибаном своих обязательств по предупреждению терроризма.