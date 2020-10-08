"Дискуссировать перед компьютером просто смешно": Трамп отказался от виртуальных дебатов с Байденом

Президент США Дональд Трамп отказался участвовать во вторых дебатах с Джо Байденом, которые должны состояться 15 октября, после того, как комиссия постановила, что второй раунд дискуссии между кандидатами в президенты должен пройти дистанционно.

Об этом глава Белого дома заявил в эфире утреннего шоу на канале Fox Business.

Комиссия по дебатам опубликовала решение о проведении президентских дебатов в формате "прямой линии" на своем сайте. Это было сделано с целью защиты здоровья участников.

Кандидатам было предписано находиться в удаленных друг от друга местах, а модератор, политический редактор телесети C-SPAN Стив Скалли, должен находиться в Майами.

После этого Трамп заявил, что не намерен тратить свое время на виртуальные дебаты.

"Комиссия изменила стиль дебатов и это неприемлемо для нас. Я победил его (Байдена) на первых дебатах. Я легко побил его", – сказал Трамп.

Он добавил, что собирался победить Байдена во вторых дебатах также легко, а "сидеть и дискуссировать перед компьютером – это просто смешно".

"Они просто хотят защитить Байдена", – подытожил Трамп.

Как сообщил CNN, команда Байдена дала согласие на формат "прямой линии".

Напомним, мэр Майами республиканец Фрэнсис Суарес потребовал, чтобы президент США Дональд Трамп не приезжал в город на дебаты с Джо Байденом 15 октября, если к тому моменту не сдаст отрицательный тест на коронавирус.