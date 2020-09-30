Формат дебатов в США могут изменить после свары, устроенной Трампом и Байденом

Дебаты должны состояться еще минимум два раза.

Комиссия по проведению президентских дебатов в США заявила, что собирается внести изменения в их формат. Причиной стали первые дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом на пост главы государства Джо Байденом, состоявшиеся 29 сентября. Об этом сообщило "РИА Новости".

Комиссия считает, что формат необходимо "дополнить структурированием", чтобы избежать беспорядочных споров в рамках дискуссий. В ходе прошедших дебатов соперники часто перебивали друг друга, отклонялись от темы дискуссии.

О каком именно структурировании идет речь, комиссия пока не сообщает.

Напомним, 29 сентября Байден назвал Трампа "щенком Владимира Путина". Также он отказался от проверки на электронные наушники перед дебатами.

Трамп не стал осуждать сторонников идеи превосходства белой расы. В частности, он не осудил праворадикальную организацию "Proud Boys" ("Гордые парни"), которая противостоит движению "Black Lives Matter" ("Жизни черных имеют значение").

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября 2020 года.