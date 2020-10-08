В 33-этажном небоскребе Южной Корее произошел масштабный пожар

В Южной Корее масштабный пожар охватил 33-этажный жилой дом в городе Ульсан. Cотни людей эвакуированы. Об этом сообщает Yonhap.

Пожар возник между 8 и 12 этажами здания. Сотни людей эвакуированы из здания, около 50 отравились дымом, передает ВВС.

Пожар начался примерно в 23:00 по местному времени и распространился из-за сильного ветра.

Пожарная служба тушит еще не потушенные пожары на некоторых этажах, а также уделяет особое внимание поиску и спасению людей в каждой комнате.

Напомним, на территории расформированной воинской части в селе Шелемишево под Рязанью 7 октября произошло возгорание склада, где остались списанные боеприпасы.