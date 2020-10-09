Баку и Ереван могу заключить перемирие в течение суток, – СМИ

Армения и Азербайджан готовы заключить перемирие. Договор может быть подписан в течение ближайших суток. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на агентство AFP, которое цитирует пресс-секретаря президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Мы движемся к перемирию, которое возможно будет достигнуто сегодня вечером или завтра, но оно все еще хрупкое", – сказал он.

Макрон провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вчера, 8 октября, а сегодня – президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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Президент России Владимир Путин пригласил глав МИД сторон конфликта в Москву на консультации по вопросу прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. В Москве сообщили, что Баку и Ереван приняли приглашение.

Напомним, министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики 8 октября сообщило о гибели уже 350 своих солдат. Там признают, что траурный список далеко не полный.

Азербайджан не публикует данные о своих военных потерях. Как заявил президент Ильхам Алиев, он не собирается этого делать до окончания боевых действий.

Президент РФ Владимир Путин призвал Армению и Азербайджан прекратить бои по гуманитарным соображениям – чтобы у сторон была возможность обменяться пленными и телами погибших.