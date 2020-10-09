Белый дом может запретить пользоваться китайскими платежными сервисами

Ссылаясь на собственные источники в администрации президента Трампа, издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что в Овальном кабинете рассматривают вариант введения санкций против финтеч-сервисов из КНР, так как они могут угрожать национальной безопасности США.

Беспокойство американских властей вызывает стремительное развитие сервисов Ant Group и Tencent и, как следствие, возможность занять лидерские позиции на мировом рынке онлайн-платежей. В администрации президента полагают, что посредством финансовых сервисов руководство Китая получит доступ к пользовательским данным огромного количества людей.



Данная проблема обсуждалась в Белом доме 30 сентября 2020 года, однако какого-либо конкретного решения принято не было, потому что для начала следует юридически обосновать такого рода запрет. Также не известно, какое мнение по этому поводу имеет сам президент. Напомним, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию как раз на следующий день после вышеупомянутой встречи.

В Ant Group официально заявляют, что ничего не слышали о возможных американских санкциях. В Tencent, пресс-службах Белого дома, Казначейства и Госдепа США и вовсе отказались комментировать эту тему.

Напомним: ранее Трамп заявил, что Китай заплатит большую цену за COVID-19.