Война за Карабах, день 13-й. Азербайджан заявляет об "исторической победе" и новом рывке

В пятницу, 9 октября, на 13 день вооруженного конфликта в Карабахе, Азербайджан заявил об успешном продвижении своих войск по Карабахской Республике и захвате ряда населенных пунктов, включая поселок Гадрут.

"Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации поселок Гадрут, села Чайлы, Юхары Гюзлек, Горазыллы, Гышлаг, Гараджаллы, Эфендиляр, Сулейманлы, Сур" – написал Ильхам Алиев у себя в Twitter в 20:00 вечера пятницы.

Спустя 5 минут Алиев написал новый пост: "Статус-кво больше не существует. Мы изменили это на поле боя. Линии соприкосновения больше нет, мы ее прорвали. Это наша историческая победа!".

Одновременно с этой публикацией азербайджанского лидера Минобороны Азербайджана у себя в Facebook опубликовало ролик под названием: "Освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района".

Видео: Facebook / Министерство обороны Республики Азербайджан

Также оборонное ведомство Азербайждана опубликовало видео с подписью: "Освобожденное от оккупации село Суговушан Тертерского района". При этом, на данном видео село снято с дистанции, а в самом населенном пункте продолжается стрельба.

Видео: Facebook / Министерство обороны Республики Азербайджан

Кроме того, в пятницу азербайджанские ВС установили свой государственный флаг над населенным пунктом Джебраил, который с 1993 года был под контролем Нагорно-Карабахской республики, о чем также выложили видеоотчет:

Видео: Facebook / Министерство обороны Республики Азербайджан

Кроме того МО Азербайджана сообщило, что ожесточенные бои по всему фронту продолжались всю ночь на 9 октября: "Подразделения азербайджанской армии, нанося огневые удары по врагу в важных направлениях, полностью ограничили его боевую деятельность и решительно пресекли активность".

Карта боев: Rbc.ru

Впервые о взятии Гадрута Ильхам Алиев заявил за несколько часов до своего твитта, в очередном обращении к азербайджанскому народу. Политик назвал это "исторической победой" и отметил, что азербайджанская армия "имеет полное превосходство на поле боя".

На это оперативно отреагировали в Нагорно-карабахской Республике. Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил в Facebook, что сейчас находится в Гадруте и "видит там только армян".

В 21:00 вечера пятницы проармянский Telegram-канал WarGonzo сообщил, что Арцрун Ованнисян вместе с командиром Армии Обороны Арцаха Ваганом Яйлояном склонились над актуальной картой боевых действий "и не видят ВС Азербайджана по близости от Гадрута". А также опубликовал этот исторический момент:

Фото: Telegram / WarGonzo

Спикер Минобороны Армении Шушан Степанян в подкрепление заявления армянского оборонного ведомства в 17:30 опубликовала ролик, снятый из автомобиля, проезжающего какой-то населенный пункт:

Видео: Facebook / Shushan Stepanyan

"Очевидно, руководство Азербайджана не знает ситуации. Гадрут несколько минут назад", – подписала Степанян свой ролик.

Напомним, в пятницу, 9 октября, спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что вероятно будет рассмотрен вопрос об отправке своих военных в Азербайджан на фоне военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Одновременно с этим стало известно, уполномоченные представители Армении и Азербайджана встретились в Москве для переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве России.

По состоянию на конец дня 9 октября точно подтвержден контроль Азербайджана над населенными пунктами Джебраил и Талыш. Армянские войска контролируют Физули и Гадрут. Мадагиз находится в оспариваемой зоне.