Турция допускает отправку военных на помощь Азербайджану

Анкара рассмотрит вопрос об отправке военных в Нагорный Карабах в случае вмешательства третьих сил.

Высший законодательный орган Турции может рассмотреть вопрос об отправке своих военных в Азербайджан на фоне военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, пишет РИА Новости.

По его словам, такое решение может быть принято в случае вмешательства третьих сил, но пока необходимости в этом нет.

Шентоп считает, что вооруженные силы Азербайджана показали всему миру, что они могут самостоятельно добиться победы, "проявив решимость и упорство в освобождении оккупированных территорий".

"Поэтому я не думаю, что такое предложение (об использовании в зоне конфликта турецких военных, – ред.) будет необходимо до тех пор, пока третьи стороны не будут вовлечены в этот конфликт, игнорируя резолюции ООН", – сказал Шентоп.

По его словам, необходимо уважать международное право и резолюции Генассамблеи ООН, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных со всех оккупированных территорий Азербайджана.

Он добавил, что "при любых обстоятельствах поддержка Турции Азербайджану неизменна всеми средствами и любым способом, которые он пожелает".

Напомним, Армения заявила, что Турция перебросила 4 тысячи военных из Сирии в Нагорный Карабах.

Чиновник министерства обороны США подтвердил информацию об отправке сирийских наемников из Турции для поддержки Азербайджана в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе.

Министр иностранных дел России и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора высказались за прекращение боев в Нагорном Карабахе.

6 октября глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прилетел в Баку на переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он заявил, что его страна всячески поддерживает Азербайджан в войне за Нагорный Карабах, как на поле боя, так и на дипломатическом фронте.