Турция впервые высказалась за прекращение огня в Нагорном Карабахе

Главы МИД РФ и Турции подтвердили готовность к координации действий для стабилизации обстановки в регионе.

Министр иностранных дел России и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора высказались за прекращение боев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что министры выразили серьезную озабоченность вооруженным конфликтом и высказались за немедленное прекращение боевых действий.

"Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов. Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану", – говорится в сообщении МИД.

Кроме того, министры подтвердили готовность к координации действий России и Турции для стабилизации обстановки в регионе.

Напомним, в понедельник, 28 сентября Армения заявила, что Турция перебросила 4 тысячи военных из Сирии в Нагорный Карабах. Начальник пресс-службы Минобороны Республики Азербайджан полковник Вагиф Даргяхлы в свою очередь сообщил, что люди, прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока воюют на стороне Армении.

30 сентября Арабская служба BBC сообщила об иностранном наемнике из Сирии, который воюет в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, и был завербован якобы с ведома турецких военных и Сирийской национальной армии.

Путин, Трамп и Макрон осудили эскалацию насилия в регионе и призвали Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров без предварительных условий.