Работа за 2000 долларов в месяц. ВВС нашла наемника из Сирии в Азербайджане

В мировых СМИ появляются сообщения об иностранных наемниках, которые воюют в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

Арабская служба ВВС написала о своем общении с сирийцем, который сейчас находится в Азербайджане, и который понятия не имел, что ему придется воевать с Арменией в Нагорном Карабахе.

По его словам (ВВС подчеркнула, что она пока не может их проверить) в Азербайджан за несколько дней до начала боевых действий были переправлены несколько сотен наемников с подконтрольных Турции сирийских территорий, и они уже понесли боевые потери.

Они были завербованы "с ведома турецких военных и Сирийской национальной армии". Собеседнику ВВС предложили отправиться в Азербайджан охранять военные посты на границе за до 2000 долларов в месяц. "Я не знал, что нам придется воевать", – уверяет он.

Сириец говорит, что большинство завербовавшихся – мирные необученные граждане, и они уже после первых потерь просились домой, но их не отпускают, грозя тюрьмой.

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Источник Турецкой службы ВВС в формированиях "Сирийской национальной армии" (СНА) рассказал, что добровольцами в Карабах записались около 1000 человек. 250 из них переправили самолетами из Турции в Азербайджан.

СНА, Турция и Азербайджан обвинения в отправке наемников в Карабах называют "армянской пропагандой".

В Баку говорят, что у них 130 тысяч военнослужащих при населении страны в 10 миллионов. Под ружье они могут быстро поставить 300 тыс. человек, поэтому им не нужны иностранные "помощники".

О предполагаемых сирийских боевиках, которых Турция отправляет в Азербайджан, в последние дни написали несколько изданий: L'Express, Guardian, Times, Reuters. Их публикации основаны на рассказах самих предполагаемых наемников: независимых подтверждений этой информации пока нет.

Напомним, в Армении заявили, что Азербайджан нанес удары по армянским бутафорским зенитно-ракетным комплексам "Оса".

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