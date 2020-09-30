Азербайджан заявляет о многотысячных потерях ВС Армении, а Ереван рапортует о захватах позиций Азербайджана.

По состоянию на вечер 30 сентября армии Азербайджана и Армении продолжают обстреливать друг друга в Нагорном Карабахе.

Азербайджан сообщил, что уничтожили и вывели из строя 2 боевые машины Армении зенитно-ракетного комплекса "ОСА-АКМ", 1 реактивную систему залпового огня "Ураган", 4 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 4 гаубицы-пушки Д-20, 16 танков, 1 боевая машина пехоты и 2 грузовика с личным составом.

Утром Баку сообщил о гибели и ранении 2300 военных Армении и многочисленных потерях военной техники. Но при этом, до сих пор не раскрыл информацию о потерях среди своих военнослужащих.

"С 27 сентября по сегодняшнее утро около 2300 солдат противника были убиты и ранены, около 130 танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских, ракетных установок, минометов, около 25 систем ПВО, шести команд – уничтожены", – сообщили военные Азербайджана.

Кроме того, МО Азербайджана сообщает, что на Агдеринском направлении были захвачены боевое знамя и документы 193-го отдельного штурмового батальона, прибывшего на помощь разгромленному 6-му горнострелковому полку Армянской армии.

Армения же заявляет, что заняла позиции Азербайджана.

"Одно из подразделений Армии обороны Арцаха (Нагорный Карабах. – Прим. ред.) осуществляет контрнаступление и взятие боевой позиции противника, параллельно с этим артиллерия уничтожает военную технику", – сказано в сообщении.

Ранее же в министерстве обороны Армении заявили, что Азербайджан передал ВВС Турции воздушное управление наступательной операцией в Нагорном Карабахе.

"ВВС действуют под управлением дистанционного командного пункта E7-T из региона Эрзрум-Карс. Вероятно, командование ведется с самолета", – заявил Ереван.

В Армении назвали потери армии Азербайджана по состоянию на 19:00:

Кроме того, появилась информация о том, что якобы армия Азербайджана захватила город Агдам, в котором в 90-ые проходили бои. Telegram-канал "Re:public of Artsakh" сообщил, что это является дезинформацией и опубликовал видео из города.

Занятие Агдама армией Нагорного Карабаха обеспечило безопасность мирного армянского населения близлежащих районов и столицы НКР – Степанакерта. Кроме того, армянской стороной стало возможным использование дороги Мартуни – Агдам – Мартакерт. Несмотря на национальную мобилизацию, азербайджанским войскам удалось отбить лишь несколько сел, но не сам город. Сегодня Агдам лежит в руинах и используется армией обороны Нагорного Карабаха как жизненно важный стратегический оборонный пункт.