Трамп, Макрон и Путин опубликовали совместное заявление по Нагорному Карабаху

Президенты призвали Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров без предварительных условий.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин, Трамп и Макрон осудили эскалацию насилия в регионе и призвали Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров без предварительных условий.

"Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", – сказано в заявлении.

Президенты США, РФ и Франции призвали к немедленному прекращению огня между вооруженными силами.

Напомним, в понедельник, 28 сентября Армения заявила, что Турция перебросила 4 тысячи военных из Сирии в Нагорный Карабах. Начальник пресс-службы Минобороны Республики Азербайджан полковник Вагиф Даргяхлы в свою очередь сообщил, что люди, прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока воюют на стороне Армении.

30 сентября Арабская служба BBC сообщила об иностранном наемнике из Сирии, который воюет в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, и был завербован якобы с ведома турецких военных и Сирийской национальной армии.