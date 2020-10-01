Война в Нагорном Карабахе: Министерство обороны Армении заговорило о десятках раненых солдат
Сводка за четвертую ночь и пятый день боев в Нагорном Карабахе.
Бои в Нагорном Карабахе по отдельным направлениям не прекращались даже ночью, с 30 сентября на 1 октября, и с новой силой разгорелись утром в четверг.
"Оперативно-тактическая обстановка не изменилась. На данный момент сохраняется стабильное напряжение по всем направлениям линии фронта. Подразделения Армии обороны и выполняющие боевые задачи борцы за свободу готовы к дальнейшим боевым действиям", – написала в Facebook спикер оборонного ведомства Армении Шушан Степанян.
По ее словам, ночью со среды на четверг по отдельным направлениям продолжалась стрельба из артиллерии и стрелкового вооружения: "Противник пытался провести определенные перегруппировки и маневрировать, что было своевременно зафискировано и предотвращено силами подразделений Армии обороны Арцаха".
Также в четверг на странице пресс-секретаря Минобороны Армении появилось сообщение о том, что благодаря профессионализму врачей десятки раненых армянских солдат были "буквально спасены из лап смерти", не называя при этом точное количество пострадавших военнослужащих.
Кроме этого, 1 октября спикер оборонного ведомства Республики Армения запостила публикацию Вооруженных сил непризнанного Карабаха, которые сообщили, что сбили вертолет Азербайджана, который упал на территорию Ирана. При этом каких-либо видео-подтверждений произошешего Армения не обнародовала.
В ответ начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргахлы сказал, что информация о сбитом вертолете, принадлежащем ВВС Азербайджана, не соответствует действительности.
Потери азербайджанских ВС по информации пресс-службы армии Нагорного Карабаха:
- 130 уничтоженных солдат и офицеров.
- 260 раненных
- 29 бронемашин разного типа
- 3 тяжёлых огнеметных систем
- 13 БПЛА
Потери Армении за три дня по версии Азербайджана:
- до 200 танков и другой бронетехники;
- 228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;
- 30 средств ПВО;
- 6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;
- 5 складов боеприпасов;
- более 110 автомобильной техники;
- 1 зенитно-ракетный комплекс С-300.
Оборонное ведомство Азербайджана в свою очередь заявило в четверг, что утром 1-го октября территория Азербайджана подверглась обстрелу из Горусского района Армении: "Ракеты, выпущенные из Армении, попали на линию фронта в районе Джебраил-Физули". В случае если обстрел не прекратится, Баку пригрозило "принять адекватные ответные меры".
Также в МО Азербайджана рассказали, что Армянская армия начала испытывать "серьезные проблемы в обеспечении", в связи с тем, что дороги для его подвоза простреливается армией Азербайджана: "Тыловики, опасаясь попасть под удары наших подразделений, отказываются доставлять боеприпасы и горюче-смазочные материалы передовым частям".
Азербайджан иллюстрирует свои заявления видеокадрами снятыми с воздуха:
Видео: Facebook / Минобороны Азербайджана
"Военные колонны противника, передвигающиеся в различных направлениях, были уничтожены нашими подразделениями", – сообщается под видео.
Видео: Facebook / Минобороны Азербайджана
Также оборонное ведомство Азербайджана подвердило ночные бои и опубликовало один из них:
Видео: Facebook / Минобороны Азербайджана
"Видеозапись уничтожения артиллерийских установок противника", – сообщается под еще одним видео.
Армения также публикует видео столкновений в Нагорном Карабахе.
Кроме того, Минобороны Армении опубликовало фотографии сбитого беспилотника: "Фото одного из сбитых в Аскеране азербайджанских БПЛА, который был уничтожен ВС НКР. Целью БПЛА был населённый пункт, рядом с которым и был сбит".
Также Армения хвастается кадрами работы карабахского Града.
Напомним, в четверг, 1 октября пресс-секретарь иранского МИДа Саид Хатибзаде заявил, что не позволит перенести сирийский конфликт к северным границам Ирана, где страна соседствует с Арменией и Азербайжданом, и соответственно с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.