Война в Нагорном Карабахе: Министерство обороны Армении заговорило о десятках раненых солдат

Сводка за четвертую ночь и пятый день боев в Нагорном Карабахе.

Бои в Нагорном Карабахе по отдельным направлениям не прекращались даже ночью, с 30 сентября на 1 октября, и с новой силой разгорелись утром в четверг.

"Оперативно-тактическая обстановка не изменилась. На данный момент сохраняется стабильное напряжение по всем направлениям линии фронта. Подразделения Армии обороны и выполняющие боевые задачи борцы за свободу готовы к дальнейшим боевым действиям", – написала в Facebook спикер оборонного ведомства Армении Шушан Степанян.

По ее словам, ночью со среды на четверг по отдельным направлениям продолжалась стрельба из артиллерии и стрелкового вооружения: "Противник пытался провести определенные перегруппировки и маневрировать, что было своевременно зафискировано и предотвращено силами подразделений Армии обороны Арцаха".

Также в четверг на странице пресс-секретаря Минобороны Армении появилось сообщение о том, что благодаря профессионализму врачей десятки раненых армянских солдат были "буквально спасены из лап смерти", не называя при этом точное количество пострадавших военнослужащих.

Кроме этого, 1 октября спикер оборонного ведомства Республики Армения запостила публикацию Вооруженных сил непризнанного Карабаха, которые сообщили, что сбили вертолет Азербайджана, который упал на территорию Ирана. При этом каких-либо видео-подтверждений произошешего Армения не обнародовала.

В ответ начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргахлы сказал, что информация о сбитом вертолете, принадлежащем ВВС Азербайджана, не соответствует действительности.

Потери азербайджанских ВС по информации пресс-службы армии Нагорного Карабаха:

- 130 уничтоженных солдат и офицеров.

- 260 раненных

- 29 бронемашин разного типа

- 3 тяжёлых огнеметных систем

- 13 БПЛА

Потери Армении за три дня по версии Азербайджана:

- до 200 танков и другой бронетехники;

- 228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;

- 30 средств ПВО;

- 6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;

- 5 складов боеприпасов;

- более 110 автомобильной техники;

- 1 зенитно-ракетный комплекс С-300.

Оборонное ведомство Азербайджана в свою очередь заявило в четверг, что утром 1-го октября территория Азербайджана подверглась обстрелу из Горусского района Армении: "Ракеты, выпущенные из Армении, попали на линию фронта в районе Джебраил-Физули". В случае если обстрел не прекратится, Баку пригрозило "принять адекватные ответные меры".

Также в МО Азербайджана рассказали, что Армянская армия начала испытывать "серьезные проблемы в обеспечении", в связи с тем, что дороги для его подвоза простреливается армией Азербайджана: "Тыловики, опасаясь попасть под удары наших подразделений, отказываются доставлять боеприпасы и горюче-смазочные материалы передовым частям".

Азербайджан иллюстрирует свои заявления видеокадрами снятыми с воздуха:

Видео: Facebook / Минобороны Азербайджана

"Военные колонны противника, передвигающиеся в различных направлениях, были уничтожены нашими подразделениями", – сообщается под видео.

Видео: Facebook / Минобороны Азербайджана

Также оборонное ведомство Азербайджана подвердило ночные бои и опубликовало один из них:

Видео: Facebook / Минобороны Азербайджана

"Видеозапись уничтожения артиллерийских установок противника", – сообщается под еще одним видео.

Армения также публикует видео столкновений в Нагорном Карабахе.

Кроме того, Минобороны Армении опубликовало фотографии сбитого беспилотника: "Фото одного из сбитых в Аскеране азербайджанских БПЛА, который был уничтожен ВС НКР. Целью БПЛА был населённый пункт, рядом с которым и был сбит".

Также Армения хвастается кадрами работы карабахского Града.

Напомним, в четверг, 1 октября пресс-секретарь иранского МИДа Саид Хатибзаде заявил, что не позволит перенести сирийский конфликт к северным границам Ирана, где страна соседствует с Арменией и Азербайжданом, и соответственно с непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.