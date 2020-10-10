Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября
"Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших", — сообщил Лавров во время брифинга по окончании встречи.
Соглашение стороны конфликта заключили по итогам переговоров, которые прошли в Москве с участием министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова.
Встреча при посредничестве главы МИД РФ Сергея Лаврова проходила в закрытом формате и длилась более десяти часов.
"Стороны согласились о нижеследующих шагах:
- Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями международного красного креста;
- конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно";
- Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования;
- стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса", — говорится в заявлении, которое зачитал Лавров по итогам трехсторонних консультаций.
Конкретные параметры прекращения огня будут согласованы дополнительно, говорится в совместном заявлении.
Напомним, очередной вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. Армянские и азербайджанские военные, а также армия непризнанной НКР ведут бои на нескольких участках фронта, используя БПЛА, артиллерию, тяжелую технику, ракетные комплексы. Жертвами конфликта стали несколько десятков мирных жителей, сведения о погибших военных не точны, однако по предварительным оценкам это сотни бойцов.