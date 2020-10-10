В США обвинили жителей Чикаго и Полтавы в нелегальном экспорте оружия в Украину

Окружной суд Чикаго выдвинул обвинения местному предпринимателю и жителю Полтавы в нелегальном экспорте оружия из США в Украину. Об этом сообщает Голос Америки.

В обвинительном акте говорится, что с 2014 по 2016 годы владелец фирмы, продающей оборудование для горизонтального бурения, Глен Степул сговорился с украинцем Андреем Якиным (38 лет), чтобы вывезти из США в Украину затворы и стволы пистолета из нержавеющей стали.

При этом, указанные лица не получали на это разрешение Государственного департамента США, что является нарушением американских законов о контроле над экспортом оружия.

"По версии обвинения, Степул прятал часть запрещенных для экспорта товаров в коробках с буровым оборудованием, которое направлялось в Украину. В таможенной декларации Степул ложно описывал товар как "товары для дома", "косметика", "игрушки", "канцтовары" и подобные вещи. Груз перехватили на таможне Львова в сентябре 2014 года", – говорится в сообщении.

Во время слушания в Окружном суде Чикаго Степул признал себя невиновным по всем статьям, от незаконного экспорта до ложного заполнения деклараций. Следующее слушание по делу судья назначил на 16 декабря 2020 года.

"США выдали ордер на арест Якина, который, как считает следствие, живет в Полтаве", – говорится в сообщении.

Напомним, судья федерального суда США в Сан-Франциско приговорил российского хакера Евгения Никулина к семи годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению во взломе LinkedIn, DropBox и других компаний.