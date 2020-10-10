На параде Северная Корея показала новую баллистическую ракету

В субботу, 10 октября, в центре Пхеньяна прошел военный парад в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК). Это первый военный парад в Северной Корее за последние два года, ставший, вероятно, самым масштабным за всю историю страны. На него не были допущены иностранные представители и журналисты, поэтому аналитики полагались только на кадры государственных СМИ Северной Кореи.

Об этом сообщает ВВС.

Издание отмечает, что КНДР обычно использует военные парады, чтобы демонстрировать новое вооружение.

По площади Ким Ир Сена прошли тысячи военнослужащих, танки, а также ракетные и артиллерийские установки.

Кульминацией стала демонстрация новой баллистической ракеты "Пуккыксон 4-А".

На протяжении последнего года Северная Корея неоднократно заявляла, что будет наращивать свой ядерный потенциал, и демонстрация новой баллистической ракеты на параде, повидимому, служит подтверждением этому.

Во время мероприятия Ким Чен Ын заявил, что республика наращивает военную мощь для защиты своих границ.

"КНДР наращивает силы сдерживания войны не для того, чтобы направить их против кого-то… Мы лишь пытаемся защитить себя, и не будем использовать силу первыми", – сказал северокорейский лидер.

Он также поблагодарил северокорейцев за борьбу с коронавирусом.

"Я желаю крепкого здоровья всем людям во всем мире, которые борются с недугами этого злого вируса", – сказал Ким Чен Ын.

Несмотря на утверждения, что в стране нет случаев коронавируса, северокорейский лидер продолжает проводить политику жестких ограничений.

"По мнению аналитиков, маловероятно, что в Северной Корее вообще не было случаев COVID-19", – отмечает издание.

Отметим, ряд стран-членов Организации Объеденных Наций считают, что КНДР уже может производить свои ядерные боеголовки. "Северная Корея вероятнее всего разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет", – говорится в конфиденциальный доклад ООН.